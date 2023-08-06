Волгоградцам рассказали, когда уйдет 40-градусная жара

Нестерпимый зной продолжает испытывать на прочность жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, новая рабочая неделя также начнется с 40-градусной жары, но синоптики пообещали небольшую передышку.

— В понедельник, 7 августа, в регионе установится переменная облачность. Дожди маловероятны. Ветер восточного направления 8-13 м/с. В ночные часы +21...+26 °С, днем воздух раскалится до +34...+39 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском ГГМС. — Во вторник, 8 августа, также без осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 8-13 м/с. Ночью по области столбики термометров покажут +20...+25 °С, днем +34...+39 °С.

В Волгограде первый рабочий день выдастся сухим и жарким. Восточный ветер 8-13 м/с, температура ночью по городу составит +24...+26 °С, после обеда +36...+38 °С.

— Вторник, 8 августа, в областной столице осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточного направления 8-13 м/с. Ночью +22...+24 °С, днем +36...+38 °С, — добавили волгоградские прогнозисты.

По данным сервиса Gismeteo, с 7 июля по 13 августа в Волгограде будет облачно, жарко и без осадков. Зной немного отступит лишь ближе к концу рабочей недели. В четверг температура днем составит +32 °С. Понедельник и вторник станут самыми жаркими днями. В дневные часы 7 и 8 августа за окном будет +37 и +38 градусов соответственно. Лишь в воскресенье пройдет небольшой дождь, и температурные значения днем упадут до +29 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»