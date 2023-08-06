Коммунальщики продолжают готовиться к новому отопительному сезону. На новой неделе грядут очередные отключения горячей воды. Временные неудобства испытают жители пяти районов Волгограда.
ИА «Высота 102» публикует список адресов на отключение:
Тракторозаводский район
с 8 по 10 августа
улица Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
улица Мясникова, 2, 8, 16
улица Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
улица Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
улица Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39
улица Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
улица Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
улица Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
улица Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13
улица Кастерина, 2, 4, 6
Центральный район
с 7 по 9 августа
проспект имени В. И. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60
улица Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27
улица Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20
улица Землянского, 3, 5, 9
улица Бакинская, 2, 2а, 13
улица Коммунальная, 18
улица 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а
улица Наумова, 14
улица Краснознаменская, 6, 8
улица Ленина, 6, 11
улица Пражская, 1
улица Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38
улица Чуйкова, 37, 51а, 55
улица Порт-Саида, 7а
улица Комсомольская, 6, 8
улица Коммунистическая, 56
Ворошиловский район
с 7 по 10 августа
улица Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10
улица Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19
улица Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а
улица Ардатовская, 16
улица Череповецкая, 11/4, 11/5
улица Комитетская, 24
с 8 по 9 августа
улица Рабоче-Крестьянская, 50, 52
Советский район
с 7 по 14 августа
улица 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1
улица Родниковая, 14, 16, 18
улица имени Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30
проспект Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98
улица имени академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7
улица Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
улица 50-летия ВЛКСМ, 2, 4
улица Славская, 3, 10, 12
улица имени Полухина, 2/1, 2/2
улица Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50
улица Тормосиновская, 12
улица Даугавская, 4, 5, 7а, 20
улица Петровская, 9
улица Калининградская, 2 а, 21
улица Краснопресненская, 3
переулок Удмуртский, 2
Красноармейский район
с 8 по 9 августа
улица Водников, 12а
улица Черепановых, 3
с 8 по 17 августа
улица Доценко, 70
10 августа
улица Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87
улица Колесная, 84
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»