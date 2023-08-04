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«Получил тяжелые ранения»: в спецоперации погиб 39-летний волгоградец из отряда «Шторм Z»

Общество 04.08.2023 19:19
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04.08.2023 19:19


В Котельниковском районе Волгоградской области сегодня, 4 августа, похоронили погибшего в ходе специальной военной операции Евгения Фешкина. Как стало известно V102.RU, боец принимал участие в боевых действиях в составе отряда «Шторм Z». 

— Его проводили в последний путь со всеми воинскими почестями, — рассказали информагентству в администрации района. — Евгений Николаевич получил тяжелые ранения во время выполнения боевого задания, от которых погиб 4 июля. Вечная память Герою. 

Известно, что погибшему было всего 39 лет. В январе этого года у него умерла мать, брат живет в Волгограде. Семья приехала в Волгоградский регион из Узбекистана. 

Фото: администрация Котельниковского района / t.me 

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