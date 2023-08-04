В Котельниковском районе Волгоградской области сегодня, 4 августа, похоронили погибшего в ходе специальной военной операции Евгения Фешкина. Как стало известно V102.RU, боец принимал участие в боевых действиях в составе отряда «Шторм Z».

— Его проводили в последний путь со всеми воинскими почестями, — рассказали информагентству в администрации района. — Евгений Николаевич получил тяжелые ранения во время выполнения боевого задания, от которых погиб 4 июля. Вечная память Герою.

Известно, что погибшему было всего 39 лет. В январе этого года у него умерла мать, брат живет в Волгограде. Семья приехала в Волгоградский регион из Узбекистана.

Фото: администрация Котельниковского района / t.me

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