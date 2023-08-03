Количество пострадавших от клещей волгоградцев выросло до 2333 человек

Общество 03.08.2023 08:18
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03.08.2023 08:18
В Волгоградской области продолжают фиксировать рост количества обратившихся за медпомощью жителей после укусов клещей. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, за последнюю неделю по поводу присасывания насекомых в медорганизации пришли 116 человек. Всего по состоянию на начало августа пострадавших насчитывалось 2333 человека, что в 1,8 раз превысило уровень обращений в 2022 году.
К счастью, рост количества заразившихся инфекциями клещей не фиксируется. Так, с начала сезона активности клещей зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди населения Волгограда, Камышинского, Суровикинского и Урюпинского районов Волгоградской области и один завозной случай клещевого вирусного энцефалита из Челябинской области.
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