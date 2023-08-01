В Волгограде дорогам продлевают жизнь бодрящими спа-процедурами

В Волгограде в связи с жаркой погодой коммунальные службы проводят усиленную проливку дорожного полотна – техника с особым усердием трудится на основных магистралях. По информации специалистов, проливка помогает не только сохранить качество покрытия, но и улучшает микроклимат в городе.

– Если очистку и влажную уборку дорог дорожные предприятия проводят рано утром и в позднее вечернее время, то ближе к полудню на трассы выходят поливомоечные машины для орошения дорожного полотна, – рассказали в администрации Волгограда. – Увлажнение асфальтового покрытия производится по всей ширине дороги специализированными автомобилями, оснащенными емкостями объемом от 10 до 14 кубометров.





В мэрии уточняют, что основная задача, которая стоит перед коммунальщиками, – сохранить в жару характеристики дорожного покрытия, которое при воздействии высоких температур размягчается и «проседает» в результате транспортных нагрузок.

– Кроме охлаждения асфальта регулярная проливка способствует аэрации воздуха на территории мегаполиса, улучшает локальный микроклимат, – добавляют в городской администрации.

Видео: администрация Волгограда