В Волгограде дорогам продлевают жизнь бодрящими спа-процедурами

– Если очистку и влажную уборку дорог дорожные предприятия проводят рано утром и в позднее вечернее время, то ближе к полудню на трассы выходят поливомоечные машины для орошения дорожного полотна, – рассказали в администрации Волгограда. – Увлажнение асфальтового покрытия производится по всей ширине дороги специализированными автомобилями, оснащенными емкостями объемом от 10 до 14 кубометров.
В мэрии уточняют, что основная задача, которая стоит перед коммунальщиками, – сохранить в жару характеристики дорожного покрытия, которое при воздействии высоких температур размягчается и «проседает» в результате транспортных нагрузок.
– Кроме охлаждения асфальта регулярная проливка способствует аэрации воздуха на территории мегаполиса, улучшает локальный микроклимат, – добавляют в городской администрации.
Видео: администрация Волгограда