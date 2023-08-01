Под Волгоградом движение парома прервано из-за поломки

Общество 01.08.2023 14:34
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01.08.2023 14:34
Временно приостановлено движение парома «Дачник-1», который курсирует по Ахтубе в Волгоградской области, передает V102.RU.
- Произошло разрушение ходового троса каната протяжного механизма, при котором эксплуатировать внутренний водяной транспорт общего пользования запрещено, - пояснили ситуацию в администрации Волжского.
Паром приостанавливает работу со 2 августа до ликвидации поломки. О начале движения парома будет сообщено дополнительно.
Фото: администрации Волжского
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