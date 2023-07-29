После ливней и похолодания в Волгоградскую область 31 июля вернется жара





Завтра, 30 июля, остатки дождей и гроз еще будут бушевать в отдельных районах Волгоградской области, однако в начале следующей недели осадки покинут регион. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в воскресенье в регионе ожидаются грозы и дожди с усилением ветра при ухудшении погоды до 20 метров в секунду. Завтра, 30 июля, остатки дождей и гроз еще будут бушевать в отдельных районах Волгоградской области, однако в начале следующей недели осадки покинут регион. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в воскресенье в регионе ожидаются грозы и дожди с усилением ветра при ухудшении погоды до 20 метров в секунду.

Но уже в понедельник температура воздуха днем повысится до +34 градусов. А в первый день августа прогнозируется жара до +35.В Волгограде также ожидается пекло до +34 градусов.Напомним, вот уже несколько дней в Волгоградской области идут ливни. Во время гроз в нескольких районах региона бушевал сильный ветер. Сегодня, 29 июля, температура воздуха в области существенно снизилась после адской жары.