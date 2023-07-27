Ради светлого будущего: полсотни улиц в Волгограде ночью оставят без воды

В Ворошиловском районе Волгограда на ночь 53 улицы останутся без воды из-за замены задвижки диаметром 100 мм от водовода по ул. Феодосийская и ул. Гродненская.
В компании «Концессии водоснабжения» сообщают, что остановка подачи ресурса запланирована на 01.00 28 июля, а вернется вода в дома волгоградцев к 06.00 в пятницу.
В списке отключения оказались следующие адреса:
1. ул. Азизбекова,1-80,
2. ул. Грановитая,1-70,
3. ул. Немировича-Данченко,1-40,
4. ул. Грейдерная,1- 46,
5. ул. Садовского,1-40,
6. ул. Неждановой,2,4,6
7. ул. Малыгина,1-70,
8. ул. Заслонова,1-60,
9. ул. Боровского,1-40,
10. ул. Сафонова,1-50,
11. ул. Гродненская,80-120,
12. ул. Детская, 20-40,
13. пер. Василеостровского,10-20,
14. ул. Поворинская,50-60,
15. ул. Нарезенская,1-20,
16. ул. Чигорина, 1-20,
17. ул. Макаренко, 1-17,
18. ул. Верещагина,1-10,
19. ул. Скрябина, 1-20,
20. ул. Палладина, 1-36,
21. ул. Карело-Финская, 1-22,
22. ул. Макарчука,1-20,
23. ул. Автозаводская, 1-30,
24. ул. Венецианова, 1-48,
25. ул. Бородина, 1-22,
26. ул. Лобачевского,1-22,
27. ул. Калиновская,1-40,
28. ул. Светлоградская,1-59,
29. ул. Вознесенская,1-45,
30. ул. Сердобская,2-32,
31. ул. Солдатская,2-44,
32. ул. Солнечная,1-45,
33. пер. Ельниковой,1-15,
34. ул. Северодвинская,1-51,
35. ул. Сходненская,6-30,
36. ул. Васнецова,1-19,
37. ул. Поленова,1-25,
38. ул. Перова,1-35,
39. ул. Серноводская, 3-54,
40. ул. Верейская,1-52,
41. ул. Абаканская,2-46,
42. ул. Дружбы,17-36,
43. ул. Актюбинская,2-50,
44. ул. Привольная, 2-26,
45. ул. Благодатная, 4-51,
46. ул. Нижневартовская, 5-26,
47. ул. Благовещенская, 2-44,
48. ул. Тарханская, 4-23,
49. ул. Спокойная, 1-25,
50. ул. Медведицкая, 3-14,
51. ул. Рублева, 2-77,
52. ул. Вишневского, 4-38,
53. ул. Купавинская, 3-87.