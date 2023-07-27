Общество

Ради светлого будущего: полсотни улиц в Волгограде ночью оставят без воды

Общество 27.07.2023 18:32
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27.07.2023 18:32


В Ворошиловском районе Волгограда на ночь 53 улицы останутся без воды из-за замены задвижки диаметром 100 мм от водовода по ул. Феодосийская и ул. Гродненская.

В компании «Концессии водоснабжения» сообщают, что остановка подачи ресурса запланирована на 01.00 28 июля, а вернется вода в дома волгоградцев к 06.00 в пятницу.

В списке отключения оказались следующие адреса: 

1. ул. Азизбекова,1-80, 

2. ул. Грановитая,1-70, 

3. ул. Немировича-Данченко,1-40, 

4. ул. Грейдерная,1- 46, 

5. ул. Садовского,1-40, 

6. ул. Неждановой,2,4,6 

7. ул. Малыгина,1-70, 

8. ул. Заслонова,1-60, 

9. ул. Боровского,1-40, 

10. ул. Сафонова,1-50, 

11. ул. Гродненская,80-120, 

12. ул. Детская, 20-40, 

13. пер. Василеостровского,10-20, 

14. ул. Поворинская,50-60, 

15. ул. Нарезенская,1-20, 

16. ул. Чигорина, 1-20, 

17. ул. Макаренко, 1-17, 

18. ул. Верещагина,1-10, 

19. ул. Скрябина, 1-20, 

20. ул. Палладина, 1-36, 

21. ул. Карело-Финская, 1-22, 

22. ул. Макарчука,1-20, 

23. ул. Автозаводская, 1-30, 

24. ул. Венецианова, 1-48, 

25. ул. Бородина, 1-22, 

26. ул. Лобачевского,1-22, 

27. ул. Калиновская,1-40, 

28. ул. Светлоградская,1-59, 

29. ул. Вознесенская,1-45, 

30. ул. Сердобская,2-32, 

31. ул. Солдатская,2-44, 

32. ул. Солнечная,1-45, 

33. пер. Ельниковой,1-15, 

34. ул. Северодвинская,1-51, 

35. ул. Сходненская,6-30, 

36. ул. Васнецова,1-19, 

37. ул. Поленова,1-25, 

38. ул. Перова,1-35, 

39. ул. Серноводская, 3-54, 

40. ул. Верейская,1-52, 

41. ул. Абаканская,2-46, 

42. ул. Дружбы,17-36, 

43. ул. Актюбинская,2-50, 

44. ул. Привольная, 2-26, 

45. ул. Благодатная, 4-51, 

46. ул. Нижневартовская, 5-26, 

47. ул. Благовещенская, 2-44, 

48. ул. Тарханская, 4-23, 

49. ул. Спокойная, 1-25, 

50. ул. Медведицкая, 3-14, 

51. ул. Рублева, 2-77, 

52. ул. Вишневского, 4-38, 

53. ул. Купавинская, 3-87.

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