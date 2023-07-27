Ради светлого будущего: полсотни улиц в Волгограде ночью оставят без воды





В Ворошиловском районе Волгограда на ночь 53 улицы останутся без воды из-за замены задвижки диаметром 100 мм от водовода по ул. Феодосийская и ул. Гродненская.

В компании «Концессии водоснабжения» сообщают, что остановка подачи ресурса запланирована на 01.00 28 июля, а вернется вода в дома волгоградцев к 06.00 в пятницу.

В списке отключения оказались следующие адреса:

1. ул. Азизбекова,1-80,

2. ул. Грановитая,1-70,

3. ул. Немировича-Данченко,1-40,

4. ул. Грейдерная,1- 46,

5. ул. Садовского,1-40,

6. ул. Неждановой,2,4,6

7. ул. Малыгина,1-70,

8. ул. Заслонова,1-60,

9. ул. Боровского,1-40,

10. ул. Сафонова,1-50,

11. ул. Гродненская,80-120,

12. ул. Детская, 20-40,

13. пер. Василеостровского,10-20,

14. ул. Поворинская,50-60,

15. ул. Нарезенская,1-20,

16. ул. Чигорина, 1-20,

17. ул. Макаренко, 1-17,

18. ул. Верещагина,1-10,

19. ул. Скрябина, 1-20,

20. ул. Палладина, 1-36,

21. ул. Карело-Финская, 1-22,

22. ул. Макарчука,1-20,

23. ул. Автозаводская, 1-30,

24. ул. Венецианова, 1-48,

25. ул. Бородина, 1-22,

26. ул. Лобачевского,1-22,

27. ул. Калиновская,1-40,

28. ул. Светлоградская,1-59,

29. ул. Вознесенская,1-45,

30. ул. Сердобская,2-32,

31. ул. Солдатская,2-44,

32. ул. Солнечная,1-45,

33. пер. Ельниковой,1-15,

34. ул. Северодвинская,1-51,

35. ул. Сходненская,6-30,

36. ул. Васнецова,1-19,

37. ул. Поленова,1-25,

38. ул. Перова,1-35,

39. ул. Серноводская, 3-54,

40. ул. Верейская,1-52,

41. ул. Абаканская,2-46,

42. ул. Дружбы,17-36,

43. ул. Актюбинская,2-50,

44. ул. Привольная, 2-26,

45. ул. Благодатная, 4-51,

46. ул. Нижневартовская, 5-26,

47. ул. Благовещенская, 2-44,

48. ул. Тарханская, 4-23,

49. ул. Спокойная, 1-25,

50. ул. Медведицкая, 3-14,

51. ул. Рублева, 2-77,

52. ул. Вишневского, 4-38,

53. ул. Купавинская, 3-87.