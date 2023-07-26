В центре Волгограда возводят самый крупный в России автодром









В ЦПКиО Волгограда приступили к строительству развлекательного автодрома, который станет самым крупным в России. Об этом V102.RU сообщил директор парка Андрей Еркин.

По его словам, площадь аттракциона составит 1,5 тысячи кв.м., тогда как обычно в парках размещают автодромы площадью от 300 до 900 кв.м.

- Пол, на котором катаются машинки, будет светится, - рассказал Еркин.













Всего на автодроме будет 40 бамперных машинок. Работать этот аттракцион будет круглый год.

В настоящее время идет строительство. Запустить автодром здесь планируют уже в этом году.

Фото: Андрей Еркин / ЦПКиО



