В центре Волгограда возводят самый крупный в России автодром

Бочаров сообщил производителям автобусов, что людям в жару нужны кондиционеры26.07.2023 13:53
Жителей Волжского напугали звуки канонады26.07.2023 13:41
МЧС предупредило о +42 градусах жары в Волгоградской области26.07.2023 11:47
Студентка ВГСПУ стала лучшим молодым дизайнером России и выиграла стажировку в модном доме26.07.2023 11:29
Подведены итоги всероссийского конкурса MTS-Fashion, организованного образовательным проектом «Поколение М». Победительницей конкурса стала студентка Волгоградского государственного социально-педагогического университета София Шахиахметова. Осенью она отправится в Москву на стажировку к известному российскому...