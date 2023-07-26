В Волгограде 28 июля будут бить в колокола









В храмах Волгоградской области 28 июля ровно в полдень зазвенят колокола, передает V102.RU. Как сообщили в Волгоградской епархии, колокольный звон раздастся в День Крещения Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Праздничные мероприятия со звоном колоколов проходят по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Одиннадцать лет назад, в 2012 году, перезвон-благовест впервые объединил православные храмы и монастыри России, Беларуси, Молдовы, Казахстана и ряда других стран.

В день торжества колокольный звон прозвучит в храмах Волгоградской митрополии в 12:00.



