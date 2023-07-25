Общество

Четверть волгоградцев считает зарплаты депутатов и чиновников слишком высокими

Общество 25.07.2023 09:17
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25.07.2023 09:17


Зарплаты депутатов, госслужащих и менеджеров волгоградцы чаще всего называют неоправданно высокими. Такие итоги опроса, проведенного среди экономически активного населения Волгограда, обнародовала компания  SuperJob. 
Список самых переоцененных на рынке труда сфер деятельности возглавляют депутаты. Их зарплаты считают неоправданно высокими 26% волгоградцев. На втором месте —госслужащие (13%), на третьем — менеджеры в различных отраслях (10%). По мнению 9% опрошенных, слишком много зарабатывают руководители, по мнению 7% — сотрудники IT-сферы, а 6% считают очень большими доходы футболистов. О гонорарах артистов с возмущением  говорят 5%, о сверхдоходах блогеров — 3%. Еще 14% назвали другие слишком переоцененные, по их мнению, профессии: упоминались банковские работники, журналисты, сотрудники бьюти-сферы, курьеры, риелторы, стоматологи и т.д.
Среди опрошенных 2% горожан считают, что любой труд должен хорошо оплачиваться.
В том, что неоправданно высоки зарплаты чиновников, руководителей и айтишников, чаще убеждены мужчины. О высоких доходах футболистов и блогеров больше переживают женщины.

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