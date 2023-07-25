Число укушенных клещами волгоградцев выросло до 2217 человек

Общество 25.07.2023 08:22
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25.07.2023 08:22
В Волгоградской области увеличилось количество жителей, обратившихся за медпомощью в связи с укусами клещей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, за последнюю неделю оно выросло до 2217 человек. Это на 164 человека больше, чем было на предыдущей неделе.
При этом в регионе количество случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом осталось прежним. Так, в регионе зарегистрированы 9 случаев этого заболевания. Среди заразившихся – жители Волгограда, Камышинского, Суровикинского и Урюпинского районов. Также выявлен один завозной случай клещевого вирусного энцефалита из Челябинской области.
Эпидемиологи вновь напоминают волгоградцам о правилах посещения лесов и о необходимости носить закрытую одежду во избежание укусов насекомых.
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