Волгоградка за 50 тысяч рублей «продала» троих детей иностранцам

В Волгоградской области 40-летнюю и 26-летнюю женщин подозревают в незаконной миграции. По информации пресс-службы УФСБ России по региону, одна из них за 50 тысяч рублей оформила отцами своих детей троих иностранцев.

– 40-летняя жительница Волгоградской области предложила своей знакомой за денежное вознаграждение осуществить фиктивную регистрацию отцовства троих иностранных гражданин в отношении несовершеннолетних детей последней с целью последующего незаконного получения иностранцем вида на жительство без получения разрешения на временное проживание в России, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – Женщина согласилась, после чего в двух отделах ЗАГСа Волгоградской области была составлена запись об установлении отцовств.

Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК России.

– Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников и обстоятельств совершения преступления, – сообщают в управлении ФСБ по Волгоградской области.