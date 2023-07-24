ЦГМС: в Волгоград на неделе вернется жара до +36 °С

В Волгограде столбики термометров на этой неделе медленно, но верно поползут вверх. Как сообщает V102.RU, в городе на Волге после небольшого похолодания обещают жару до +36 °С.

— Сегодня, 24 июля, в областном центре установится переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-западного направления 6-11 м/с. В дневные часы воздух прогреется до +29...+31 °С, — рассказали в Волгоградском ЦГМС. — Завтра, 25 июля, по городу также без осадков, ветер северо-западный 6-11 м/с. В ночной период температура опустится до +18...+20 °С, днем воздух прогреется до +31...+33 °С.

В среду, 26 июля, в Волгограде осадки маловероятны. В ночные часы скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с, днем он поменяет направление на юго-западное. Ночью за окном +20...+22 °С, днем воздух раскалится до +34...+36 °С.

По информации Gismeteo, с 24 по 30 июля в Волгограде установится сухая и жаркая погода, которую к выходным сменят дожди и ветер. Самым теплым днем на новой неделе станет четверг, 27 июля. В этот день термометры покажут +37 °С. Самыми прохладными окажутся суббота и воскресенье. В эти дни температура днем не поднимется выше +25 °С. В ночные часы средняя температура не опустится ниже +18 °С. С пятницы по воскресенье прогноз обещает дождливую погоду с ветром до 16 м/с.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»