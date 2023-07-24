





Двенадцатый арбитражный апелляционный суд принял сторону Волгоградского УФАС, подтвердив законность вынесенного приказа о возбуждении дела в отношении регоператора ТКО. Как сообщили V102.RU в региональном антимонопольном органе, дело было возбуждено в ноябре прошло года.



Поводом послужили заявления комитета тарифного регулирования Волгоградской области о нарушении антимонопольного законодательства при определении начальной максимальной цены контрактов во время проведения аукционов на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Волгоградской области.



Действия ООО «Ситиматик-Волгоград», посчитали в УФАС, содержат признаки нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции и приводят к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей – в том числе физических лиц и хозяйствующих субъектов, в отношении которых в дальнейшем мог быть пересмотрен тариф на оказание услуг по обращению с ТКО в сторону увеличения, а также в отношении операторов по обращению с ТКО, владеющих полигонами.

Рассмотрение дела в антимонопольном органе приостанавливалось до момента вступления решения суда в законную силу. Дело возобновлено, продолжается его рассмотрение, пояснили в ведомстве. Рассмотрение дела в антимонопольном органе приостанавливалось до момента вступления решения суда в законную силу. Дело возобновлено, продолжается его рассмотрение, пояснили в ведомстве.



Ранее, напомним, V102.RU сообщало о лишении «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора из-за неудовлетворительной работы и многочисленных жалоб жителей региона, возмущенных мусорными завалами на улицах. С 1 августа работой по вывозу мусора в Волгоградской области будет заниматься ООО «ЭкоЦентр», входящее в ГК «Чистый город», которое получило статус временного регоператора.



