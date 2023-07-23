



В Волгоградской области из-за жаркой и сухой погоды до 12 августа продлены ограничения на посещения лесов, передает V102.RU. Как сообщили в обладминистрации, такое решение принято с целью обеспечения пожарной безопасности в лесных массивах.

Такой запрет для граждан и транспортных средств, напомним, действует в регионе с 11 июня. Нарушителей выявляют в ходе рейдов, участие в которых принимают сотрудники МЧС, полицейские, казаки, специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области. К административной ответственности уже привлечено 70 человек, задержанных за нарушение этого запрета.

В Волгоградской области с 5 июля введен особый противопожарный режим, в период действия которого сумма наложенного штрафа возрастает вдвое.

Так, за нарушение требований особого противопожарное режима налагается штраф: на граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 40 до 60 тысяч рублей.



