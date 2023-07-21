Волжский отмечает 69-й день рождения: куда сходить на выходных

В Волжском с 15 июля начали отмечать день города. Всего в программе более 30 различных мероприятий. Основные активности, как сообщили V102.RU в мэрии города-спутника, запланированы на выходные.
Уточняется, что для волжан организуют мероприятия в совершенно разных форматах — от книжных фестивалей до заездов на гидроциклах и велосипедах.
ИА «Высота 102» публикует афишу на 22 и 23 июля:
Суббота
09.00 в спортивной школе можно попробовать свои силы в летнем турнире по стрельбе из лука
09.00 на берегу Ахтубы в поселке Металлург пройдет народный рыболовный фестиваль «Волжская fishка»
09.00 желающие помитинговать в честь родного города, могут собираться в парке «Гидростроитель» у ротонды
10.00 на площади Строителей состоится возложение цветов к памятнику Федору Логинову
10.00 в ФОКе «Русь» стартует велопробег до ДК «Волгоградгидрострой»
10.00 начнется автомобильный квест, посвященный Дню города
10.00 в парке «Волжский» откроется третий книжный фестиваль «Bookfest»
11.00 на городском пляже стартует праздничная программа «День на пляже»
17.00 в выставочном зале имени Черноскутова откроется аукцион картин волжских художников
18.00 в общественном пространстве «Юность» начнет работу интерактивная молодежная площадка «Волжский — город, где выросли я и ты!»
18.00 на озере Круглом пройдет вечер бардовской песни «Барды в стиле рок»
18.00 в физкультурно-оздоровительном парке «Новый город» состоится физкультурно-спортивное мероприятие «Волжский рулит!»
19.00 в парке «Гидростроитель» стартует праздничная программа «С новым годом, Волжский!»
19.00 в парке «Солнечный» презентуют праздничную программу, посвященную Дню города
21.00 всех желающих ждут на кинопоказе под открытым небом
Воскресенье
10.30 в парке «Ноосфера» на территории речпорта пройдут заезды на гидроциклах
19.00 в парке «Волжский» с праздничным концертом выступит звезда российской эстрады Натали (после волжан ждет фейерверк)
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»