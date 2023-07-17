В Волгограде заведующая аптекой растратила 400 тысяч рублей

Общество 17.07.2023 10:20
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17.07.2023 10:20
В Волгограде заведующая аптекой предстанет перед судом за присвоение денег учреждения. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 26-летней волгоградке грозит до 6 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемая, исполняя обязанности заведующей филиала сети аптек и имея доступ к кассе, сейфу и программному обеспечению, в период с декабря 2020 года по июнь 2021 года систематически брала из кассы аптеки денежные средства.
- С целью сокрытия своих действий она при помощи удаленного доступа вносила недостоверные сведения в программу якобы о передаче денег при инкассации. Таким способом ею было похищено порядка 400 тыс. рублей, - пояснила Оксана Черединина.
Хищение было вскрыто в ходе ведомственной ревизии. Вину в содеянном женщина полностью признала.
Уголовное дело направлено в Краснооктябрьский районный суд Волгограда.
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