В Волгограде на 53-м году ушел из жизни экс-игрок «Ротора» Дмитрий Иванов

В Волгограде сегодня, 13 июля, простятся с мастером спорта по футболу, экс-игроком «Ротора», известным тренером Дмитрием Ивановым. Как сообщает V102.RU, профессиональный футболист ушел из жизни 11 июля.

— Не стало нашего коллеги, тренера-преподавателя по футболу, Дмитрия Алексеевича Иванова, — рассказали информагентству в спортшколе № 19 «Олимпия». — В памяти тех, кто знал Дмитрия Алексеевича, он навсегда останется преданным другом, веселым, добродушным, очень порядочным человеком, настоящим профессионалом своего дела.

Дмитрий Иванов родился в 1970 году в Куйбышеве. Играл во второй лиге, в первой лиге, в Премьер-лиге, в том числе в волгоградском «Роторе» и самарских «Крыльях Советов». Футбольные успехи в ФК «Уралан» (Элиста) не прошли мимо президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова, который своим указом присвоил Иванову звание Почетного гражданина республики.

Завершив карьеру, Дмитрий Иванов устроился в ФК «Олимпия». Состоял на должностях тренера, администратора, начальника команды. В 2005-м перешел в спортшколу № 19 «Олимпия», где под его чутким руководством были подготовлены около ста спортсменов-разрядников.

Неоднократно награждался благодарственными письмами Волгоградской облдумы, городской думы, почетными грамотами комитета физической культуры и спорта региона и комитета по физической культуре и спорту мэрии Волгограда.

Дмитрий Иванов ушел на 53-м году жизни. У него остались три дочери.

Фото и коллаж: спортшкола № 19 «Олимпия», ИА «Высота 102»