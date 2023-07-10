В Волгограде медалью Суворова наградили участника СВО из Росгвардии









Медалью Суворова награжден офицер Росгвардии из Волгоградской области, отличившийся при решении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции. Как сообщила V102.RU начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской области Екатерина Паренченкова, государственную награду сотруднику вручил замначальника управления Дмитрий Ивлиев.

- Вы храбро и профессионально действовали в сложной обстановке, продемонстрировали лучшие качества воина и патриота Отчества. Успехов вам, здоровья и благополучия, - поздравил Ивлиев отличившегося офицера.

Сотрудник Росгвардии награжден медалью Суворова Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Фото: управление Росгвардии по Волгоградской области



