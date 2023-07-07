Вооруженный кирпичом волгоградец ограбил офис микрозаймов

В Волгограде оперативники уголовного розыска задержали 30-летнего жителя Красноармейского района, подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина завладел 18 тысячами рублей, угрожая сотруднице кирпичом.

– Около 16.25 6 июля неизвестный вошел в павильон микрозаймов и присел за стол под предлогом оформления кредита. После этого он сообщил сотруднице, что в его пакете находится кирпич и, угрожая ударить женщину, потребовал отдать деньги, – рассказали в главке полиции. – После этого злоумышленник скрылся.

По информации уголовного розыска УМВД России по Волгограду, 30-летний мужчина ранее уже был судим за совершение аналогичных преступлений. В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».