На Первой и Второй продольных в Волгограде запустили «зеленую волну»

Автоматическую систему светофорного регулирования по типу «зеленая волна» ввели в Советском и Тракторозаводском районах. По информации комитета информационных технологий Волгоградской области, «умный» режим позволит управлять циклами светофоров, координировать их так, чтобы при движении транспорта со средней скоростью зеленый сигнал включался к моменту подхода машин к перекрестку.

В профильном комитете областной администрации уточняют, что автоматическая система начала работу на проспекте Университетском проспекте в границах от улицы Автомобилистов до Кабардинской, а также на проспекте Ленина в границах от улицы Тарифной до Михайлова.





– «Зеленая волна» обеспечивает равномерность транспортного потока, повышает эффективность прохождения через перекрестки, тем самым снижая общую загруженность магистралей, – поясняют специалисты. – В утренние и дневные часы «зеленая волна» действует в сторону Центрального района, в вечернее время — в противоположном направлении.

Сообщается также, что в текущем году в Волгоградской области планируется установка более 8800 дорожных знаков, 54 400 погонных метров барьерного ограждения, нанесение более миллиона погонных метров разметки.

На сегодня в Волгограде и Волжском уже работает 186 «умных» светофоров, 135 детекторов транспортного потока, 155 информационных табло на остановках.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»