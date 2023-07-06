Волгоградские дороги будут усиленнее поливать в жару





Администрация Волгограда сообщила об усилении работ по влажной уборке основных магистралей в жару, передает V102.RU. В мэрии уточнили, что дороги поливает техника муниципальных предприятий «ДСЭР Советского района» и «Северное».

- Комбинированные дорожные машины постоянно в течение дня проливают проезжую часть основных магистралей и прочих городских улиц во всех районах, в первую очередь обрабатывают дороги с наиболее интенсивным трафиком, - рассказали в горадминистрации.

Полив дорог позволяет сохранить их в условиях эксплуатации в жару, а также освежить воздух и уменьшить количество пыли.

Напомним , что МЧС региона предупредила о сильной жаре до +42 градусов в тени, которая ожидается в Волгограде и области 7-9 июля.



