Волгоградские дороги будут усиленнее поливать в жару

Общество 06.07.2023 14:32
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06.07.2023 14:32
Администрация Волгограда сообщила об усилении работ по влажной уборке основных магистралей в жару, передает V102.RU. В мэрии уточнили, что дороги поливает техника муниципальных предприятий «ДСЭР Советского района» и «Северное».
- Комбинированные дорожные машины постоянно в течение дня проливают проезжую часть основных магистралей и прочих городских улиц во всех районах, в первую очередь обрабатывают дороги с наиболее интенсивным трафиком, - рассказали в горадминистрации.
Полив дорог позволяет сохранить их в условиях эксплуатации в жару, а также освежить воздух и уменьшить количество пыли.
Напомним, что МЧС региона предупредила о сильной жаре до +42 градусов в тени, которая ожидается в Волгограде и области 7-9 июля.
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