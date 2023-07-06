В Волгограде спасают ожившую утопленницу с Латошинки









Врачи борются за жизнь молодой девушки, которая едва не утонула в Латошинском пруду в Тракторозаводском районе Волгограда.

- Состояние 23-летней девушки тяжелое. Она находится в реанимации, - сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Как сообщили очевидцы, тело девушки, которую вначале все посчитали мертвой, вытащили из пруда. Ее удалось откачать. Однако сколько времени она провела без сознания - неизвестно.

Отметим, что Латошинский пруд находится на территории элитного поселка Латошинка на севере Волгограда.



