Общество

Начальник ГУ МВД Дмитрий Вельможко поздравил личный состав волгоградской Госавтоинспекции

Общество 03.07.2023 15:07
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03.07.2023 15:07


В Волгограде сегодня, 3 июля, сотрудники Госавтоинспекции отмечают 87-ю годовщину со дня образования службы. Как сообщает ИА «Высота 102», личный состав этим утром поздравил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко. В торжественных мероприятиях по случаю праздничной даты также принимали участие ветераны ведомства, передающие свой опыт действующим сотрудникам.



Обращаясь к присутствующим с поздравительным словом, Дмитрий Вельможко  выразил слова благодарности волгоградским полицейским за службу, а также поблагодарил ветеранов ведомства, передающих свой опыт действующим сотрудникам, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. По традиции в профессиональный праздник все присутствующие почтили минутой молчания память коллег, погибших при исполнении служебного долга, возложив цветы к стеле памяти.



Отметим, что Госавтоинспекция является одной из ведущих служб в составе ГУ МВД России по Волгоградской области. Наиболее отличившиеся сотрудники службы были награждены сегодня ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами за добросовестное исполнение служебных обязанностей.




Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям в адрес сотрудников Госавтоинспекции, работа которых во все времена была сопряжена с риском и самоотверженностью. Волгоградские автоинспекторы первыми приходят на помощь автомобилистам, оказавшимся в затруднительных ситуациях на дорогах и, напомним, неоднократно спасали жизни людям. 




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