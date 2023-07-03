В Волгограде сегодня, 3 июля, сотрудники Госавтоинспекции отмечают 87-ю годовщину со дня образования службы. Как сообщает ИА «Высота 102», личный состав этим утром поздравил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко. В торжественных мероприятиях по случаю праздничной даты также принимали участие ветераны ведомства, передающие свой опыт действующим сотрудникам.





– Обращаясь к присутствующим с поздравительным словом, Дмитрий Вельможко выразил слова благодарности волгоградским полицейским за службу, а также поблагодарил ветеранов ведомства, передающих свой опыт действующим сотрудникам, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. По традиции в профессиональный праздник все присутствующие почтили минутой молчания память коллег, погибших при исполнении служебного долга, возложив цветы к стеле памяти.









Отметим, что Госавтоинспекция является одной из ведущих служб в составе ГУ МВД России по Волгоградской области. Наиболее отличившиеся сотрудники службы были награждены сегодня ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами за добросовестное исполнение служебных обязанностей.













Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям в адрес сотрудников Госавтоинспекции, работа которых во все времена была сопряжена с риском и самоотверженностью. Волгоградские автоинспекторы первыми приходят на помощь автомобилистам, оказавшимся в затруднительных ситуациях на дорогах и, напомним, неоднократно спасали жизни людям.













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