Волгоградские полицейские в буквальном смысле спасли жизнь 9-летнему ребенку, упавшему с дерева. Как сообщает ИА «Высота 102», наряд ДПС оперативно доставил ребенка в больницу № 7 города Волгограда.

— От жителя Городищенского района поступило обращение на имя начальника регионального главка МВД с просьбой выразить благодарность старшим инспекторам ДПС 1-го взвода 2-й роты ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области старшему лейтенанту полиции Павлу Николаенко, старшему лейтенанту полиции Максиму Трифонову и инспектору подразделения старшему лейтенанту полиции Александру Бубнову, — сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД. — Сотрудники полиции оказали помощь в оперативном доставлении в больницу 9-летнего ребенка.

Как рассказал заявитель, проживающий в одном из сел Городищенского района, 24 апреля его 9-летний сын, играя во дворе, попытался забраться на дерево и неудачно упал, ударившись головой о землю. Ребенку стало плохо, экипаж скорой помощи задерживался, и мужчина принял решение самостоятельно довезти сына до больницы в Волгограде.

Подъехав к посту ДПС на въезде в областную столицу, семья обратилась с просьбой к инспекторам ГАИ, показать им дорогу .

— Обнаружив, что мужчина, находившийся за рулем автомашины, совершенно не знаком с расположением улиц в городе, полицейские, включив сигнальную громкоговорящую установку, сопроводили его автомобиль с ребенком, нуждающимся в помощи врачей, — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Преодолев несколько километров, сотрудники МВД заметили, что сопровождаемая машина стала замедляться и отставать. Мгновенно оценив ситуацию, инспекторы пересадили мать с сыном к себе в автомобиль и за несколько минут добрались до горбольницы № 7. Ребенка в срочном порядке госпитализировали. Врачи оказали необходимую помощь. Жизнь мальчика оказалась вне опасности.

После того, как полицейские поняли, что жизни ребенка ничего не угрожает, они уехали. Ранее информагентство сообщало о спасении патрульными малыша с отеком Квинке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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