Стали известны подробности отравления семьи в Волгоградской области





Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех членов семьи , которые были госпитализированы ночью в Волгоградской области, предположительно, с отравлением угарным газом.

- Состояние 4-х пострадавших удовлетворительное. Они находятся под наблюдением в Еланской ЦРБ, - сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В тоже время в ведомстве уточнили, что причины ухудшения самочувствия семьи еще устанавливаются. Известно, что в доме, откуда госпитализировали пострадавших, проводится ремонт с использованием лакокрасочных материалов.

Ранее источник в экстренных службах сообщил информагентству, что семью госпитализировали с признаками отравления из частного домовладения в рабочем поселке Елань. В больницу привезли 50-летнего мужчину, 43-летнюю женщину, 22-летнюю девушку и 12-летнюю девочку. Предположительной причиной отравления назывался угарный газ.







