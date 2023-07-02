Общество

Стали известны подробности отравления семьи в Волгоградской области

Общество 02.07.2023 14:42
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02.07.2023 14:42


Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех членов семьи, которые были госпитализированы ночью в Волгоградской области, предположительно, с отравлением угарным газом.
- Состояние 4-х пострадавших удовлетворительное. Они находятся под наблюдением в Еланской ЦРБ, - сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.
В тоже время в ведомстве уточнили, что причины ухудшения самочувствия семьи еще устанавливаются. Известно, что в доме, откуда госпитализировали пострадавших, проводится ремонт с использованием лакокрасочных материалов.
Ранее источник в экстренных службах сообщил информагентству, что семью госпитализировали с признаками отравления из частного домовладения в рабочем поселке Елань. В больницу привезли 50-летнего мужчину, 43-летнюю женщину, 22-летнюю девушку и 12-летнюю девочку. Предположительной причиной отравления назывался угарный газ.


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