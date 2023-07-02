Процесс пошел: «Яндекс Карты» обозначили платные парковки в Волгограде

Общество 02.07.2023 11:23
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02.07.2023 11:23
На сервисе «Яндекс Карты» появились обозначения платных парковок в Волгограде. Как сообщает V102.RU, судя по карте, платить за стоянку придется в границах от Мамаева кургана и Нулевой продольной до элеватора в Ворошиловском районе.
Так, в скором времени платить придется за парковку на ул. Советская, ул. Чуйкова, ул. Ленина, ул. Мира и многих других.
Отметим, что «Яндекс Карты» пока указывает стоимость за парковку «0 ₽», но это вопрос времени. Справедливости ради добавим, что появление таких обозначений на карте - это еще не подтверждение планов вводить платные парковки или устанавливать определенную стоимость. Это одна из функций «Яндекс Карт», которая одинаково отображается и в других городах.
Напомним, решение об организации в Волгограде единого парковочного пространства приняли 21 июня текущего года депутаты Волгоградской городской думы на своем заседании. Предполагается, что в дальнейшем администрация уже самостоятельно примет свои документы о функционировании парковочного пространства, где будут определены конкретные места, условия их эксплуатации, составлен реестр парковок, определен перечень льготников, которым будет предоставлено право бесплатного пользования платной парковкой.
В городской думе подчеркнули, что этот процесс займет не один месяц. При этом планируется следовать главному критерию - парковки не должны создавать помех участникам дорожного движения и противоречить требованиям ПДД.
Скриншот с сервиса «Яндекс Карты»
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