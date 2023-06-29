Как в Волгограде реконструируют Сурский сквер и Горсад — репортаж «Высоты 102»

В Центральном районе Волгограда продолжается реконструкция Сурского сквера и Горсада. Журналисты V102.RU своими глазами увидели, на каком этапе реновация значимых для горожан объектов.





За высоким забором, которым обнесен Сурский сквер, каждый день работают несколько единиц спецтехники и около 15 рабочих. Подрядчик занялся мощением пешеходных зон, примыкающих к скверу. Уже уложено более 350 квадратных метров брусчатки на пешеходной зоне со стороны улицы 10-й дивизии НКВД. После мощения примыкающих дорожек, рабочие перейдут к работам к укладке брусчатки в самом сквере на площади в 4000 тысяч «квадратов».









— По улице НКВД почти завершился монтаж брусчатки. Внутри сквера покрытие будет бежевого цвета, также часть плитки маленького размера сделаем под мрамор. Нам остался частичный демонтаж по улице Краснознаменской. Где-то за три дня его закончим и далее будем продолжать укладывать брусчатку, — рассказал координатор проекта, представитель подрядчика «Волгаинвестстрой» Александр Маштаков.









Вдоль тротуара со стороны улицы Мира компания-исполнитель готовит песчано-щебеночное основание под укладку плитки, а по улице Краснознаменской специалисты завершают демонтаж старого асфальта. Одновременно подрядчик возвращает на прежние места гранитные парапеты по периметру сквера. Бордюры очистят при помощи пескоструйного аппарата.









Согласно проекту, в сквере прокладывают новый поливочный водопровод. Ранее на реконструируемой территории агрономами высажено около 70 крупномерных деревьев, а всего здесь появятся более 300 зеленых насаждений. Украшать общественное пространство будут тематическая скульптура и фонтан с вечерней подсветкой. Рабочие смонтируют наружное освещение, установят парковую мебель и теневые навесы.









Не забудут и о самых маленьких жителя Волгограда. Помимо существующей игровой зоны для воспитанников детского сада № 189 муниципалитет установит еще одну площадку, оборудованную качелями, песочницей и маленькими тракторами. Ранее эту идею предложили на встречах жителей города с архитекторами Центра «ВЯЗ» в «Точке Кипения», ГДЮЦ и на других площадках. Напомним, что реконструкция Сурского сквера стала возможной благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.









В Горсаду реконструируемые участки поделены на четыре этапа. В этом году, по словам ландшафтного дизайнера ООО «АльянсСтройКом» Екатерины Бочаровой, планируется реализовать два этапа общей площадью мощения около 15 000 квадратных метров.

— На пересечении главных аллей будет располагаться зона общественных мероприятий. Здесь установят сценический комплекс с современным звукосветовым оборудованием, появятся зона для занятий спортом на открытом воздухе — воркаут, мультифункциональная спортивная площадка, а также аллеи для прогулок и отдыха в тени с качелями и лавочками, — поделилась планами дизайнер. В другой части парка будет организована детская зона отдыха для самых маленьких посетителей.

Специалист признается, что для жителей приготовили сюрприз в виде ландшафтной подсветки деревьев.









Реконструкция Горсада проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Муниципалитет приводит в порядок сразу два участка — между улицей Глубокоовражной, центральной аллеей и зданием по улице Коммунистической, 5а, а также заключительные отрезки пешеходных участков улицы Коммунистической и улицы имени Ленина.

Сейчас подрядчик мостит новое тротуарное покрытие. Одновременно рабочие прокладывают траншеи для монтажа видеонаблюдения и паркового освещения. Дополнительно на газонах появится ландшафтная подсветка. Зеленые зоны агрономы украсят деревьями, кустарниками разных пород и кустами роз — всего в Горсаду высадят более 600 растений. Для ухода за ними смонтируют автоматическую систему орошения.









Вторая очередь реконструкции Городского сада включает предусматривает установку сцены с оцинкованным подиумом, которая разместится около территории между улицей Глубокоовражной, центральной аллеей и улицей Коммунистической. Ее площадь составит 120 квадратных метров. Существующая сцена демонтирована и передана на хранение на базу МБУ «Центр спорта и культуры».

Самые активные волгоградцы тоже не останутся в стороне. В Горсаду появится универсальная спортивная площадка, которая зимой будут переоборудовать в открытый каток. Напомним, в 2022 году приведена в порядок первая очередь объекта. Обновлена плитка на площади 9000 квадратных метров, смонтированы светоточки, уложены дополнительные линии сети полива и модернизированы уже существующие участки. Зеленую зону пополнили 1000 растений.









Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

