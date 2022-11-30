В горсаду Волгограда благоустроят две улицы за 95 миллионов рублей

Общество 30.11.2022 21:50
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30.11.2022 21:50
В Волгограде сегодня, 30 ноября объявлен новый аукцион по благоустройству части территории городского сада - улиц Коммунистическая и Ленина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком выступило МАЦ «Центр спорта и культуры».
Как следует из технической документации, подрядчику предстоит выполнить работы по демонтажу асфальтового покрытия и уложить тротуарную плитку серого и красного цвета, провести поливочный водопровод, освещение, установить скамейки и урны.
Запланировано также озеленение улиц. Здесь разобьют клумбы с розами, установят вазы, высадят гортензию, дерен белый, пузыреплодник калинолистный. Работы должны быть сданы до ноября следующего года.
Напомним, работы по благоустройству горсада стартовали еще в прошлом году. Тогда на эти цели было выделено более 60 миллионов рублей. Были проведены работы по замене инженерных сетей, озеленению, здесь появился водопровод и установили новые светильники.
Ранее при разработке концепции благоустройства парка горожане выразили пожелание, чтобы горсад стал местом для тихого отдыха и посиделок с семьей.
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