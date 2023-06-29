Родным погибших на Украине добровольца, военных и мобилизованных волгоградцев передали ордена





В Волгограде 29 июня ордена Мужества передают женам и родителям участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», церемония передачи наград по традиции состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» при участии военного комиссара Волгоградской области Андрея Летунова и председателя комитета по делам национальностей и казачества Эдуарда Давыдовского.





За проявленные в СВО мужество и героизм посмертно орденами Мужества награждены жители Волгоградской области – кадровые военнослужащие, мобилизованные и доброволец.

– старшина Брагин Игорь Геннадьевич

– младший сержант Плахотин Виктор Васильевич

– младший сержант Полторак Николай Викторович

– младший сержант Майсумов Герман Исабекович

– ефрейтор Казанцев Данила Андреевич

– ефрейтор Чечнев Денис Александрович

– рядовой Слепко Сергей Михайлович

– рядовой Желтов Дмитрий Валерьевич

– рядовой Куприянов Илья Сергеевич

– рядовой Наурзгалиев Темержан Темрханович

– доброволец Мошковский Александр Иванович





– Очень сложно подобрать слова в такой момент. Сегодня в этом зале мы отдаем долг, почет и уважение нашим героям-землякам, которые погибли в бою и отдали свои жизни за нашу родину. Они настоящие герои и с честью выполнили воинский долг, – сказал в ходе церемонии Эдуард Давыдовский, выразив соболезнование близким от имени всех жителей Волгоградской области.









































Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»