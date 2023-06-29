Общество

Родным погибших на Украине добровольца, военных и мобилизованных волгоградцев передали ордена

Общество 29.06.2023 12:28
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29.06.2023 12:28


В Волгограде 29 июня ордена Мужества передают женам и родителям участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», церемония передачи наград по традиции состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» при участии военного комиссара Волгоградской области Андрея Летунова и председателя комитета по делам национальностей и казачества Эдуарда Давыдовского.  


За проявленные в СВО мужество и героизм посмертно орденами Мужества награждены жители Волгоградской области – кадровые военнослужащие, мобилизованные и доброволец.

– старшина Брагин Игорь Геннадьевич 

– младший сержант Плахотин Виктор Васильевич 

– младший сержант Полторак Николай Викторович 

– младший сержант Майсумов Герман Исабекович 

– ефрейтор Казанцев Данила Андреевич 

– ефрейтор Чечнев Денис Александрович 

– рядовой Слепко Сергей Михайлович 

– рядовой Желтов Дмитрий Валерьевич 

– рядовой Куприянов Илья Сергеевич 

– рядовой Наурзгалиев Темержан Темрханович

– доброволец Мошковский Александр Иванович 


Очень сложно подобрать слова в такой момент. Сегодня в этом зале мы отдаем долг, почет и уважение нашим героям-землякам, которые погибли в бою и отдали свои жизни за нашу родину. Они настоящие герои и с честью выполнили воинский долг, – сказал в ходе церемонии Эдуард Давыдовский, выразив соболезнование близким от имени всех жителей Волгоградской области. 











Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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