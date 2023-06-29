Родным погибших на Украине добровольца, военных и мобилизованных волгоградцев передали ордена

В Волгограде 29 июня ордена Мужества передают женам и родителям участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», церемония передачи наград по традиции состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» при участии военного комиссара Волгоградской области Андрея Летунова и председателя комитета по делам национальностей и казачества Эдуарда Давыдовского.
За проявленные в СВО мужество и героизм посмертно орденами Мужества награждены жители Волгоградской области – кадровые военнослужащие, мобилизованные и доброволец.
– старшина Брагин Игорь Геннадьевич
– младший сержант Плахотин Виктор Васильевич
– младший сержант Полторак Николай Викторович
– младший сержант Майсумов Герман Исабекович
– ефрейтор Казанцев Данила Андреевич
– ефрейтор Чечнев Денис Александрович
– рядовой Слепко Сергей Михайлович
– рядовой Желтов Дмитрий Валерьевич
– рядовой Куприянов Илья Сергеевич
– рядовой Наурзгалиев Темержан Темрханович
– доброволец Мошковский Александр Иванович
– Очень сложно подобрать слова в такой момент. Сегодня в этом зале мы отдаем долг, почет и уважение нашим героям-землякам, которые погибли в бою и отдали свои жизни за нашу родину. Они настоящие герои и с честью выполнили воинский долг, – сказал в ходе церемонии Эдуард Давыдовский, выразив соболезнование близким от имени всех жителей Волгоградской области.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»