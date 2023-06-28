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Бойца СВО из Волгоградской области наградили медалью «За отвагу»

Общество 28.06.2023 19:43
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28.06.2023 19:43


Уроженец Волгоградской области, выполняющий боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, награжден медалью «За отвагу». Как сообщает V102.RU, госнаграды удостоен житель села Таловка Николай К. 

— Мы гордимся за нашего односельчанина. Здоровья крепкого тебе! Береги себя, ждем скорейшего возвращения, — желают таловчане Николаю.

В администрации Камышинского района журналистам информагентства рассказали, что с нашим земляком совсем недавно встречались волонтеры, отправлявшие гуманитарный груз на фронт. Медаль «За отвагу» вручают за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни. 

Известно, что 37-летний Николай К. отправился в зону боевых действий по частичной мобилизации. До этого работал на Камышинском стеклотарном заводе. Срочную службу проходил во внутренних войсках в Ростовской области. Демобилизовался в 2008 году.  

Фото: администрация Камышинского района  

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