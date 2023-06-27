Общество

Волжанку обвинили в отсутствии российского гражданства через 30 лет после получения паспорта

Общество 27.06.2023 16:03
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27.06.2023 16:03


В патовую ситуацию попала 48-летняя жительница Волжского Волгоградской области. Через 30 лет после вступления в гражданство РФ волжанка узнала от правоохранительных органов о том, что она не является российской гражданкой. Как сообщили V102.RU в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, куда обратилась за помощью женщина, во времена Советского Союза   она проживала в столице Азербайджана. В 1993 году  она вместе с мамой обратилась в Консульский отдел Посольства России в Азербайджанской Республике по вопросу вступления в гражданство России. По утверждению заявительницы, поданные ими документы были официально зарегистрированы, уплачена установленная пошлина с сохранившимся приходящим кассовым ордером и реквизитами Посольства России. В имевшемся на тот период у нее паспорте гражданина СССР был проставлен штамп, свидетельствующий о  гражданстве РФ, заверенный гербовой консульской печатью. В 2003 году женщина получила паспорт гражданина РФ. После этого она два раза осуществляла замену паспорта в связи с расторжением брака и изменением фамилии, а также достижением возраста 45 лет. 
При этом все эти годы со стороны правоохранительных органов женщине не предъявляли никаких претензий по поводу каких-либо нарушений при вступлении в российское гражданство. Поэтому, когда в январе 2023 года ей заявили о факте отсутствия у нее российского гражданства и о том, что российский паспорт был выдан ей с нарушением, это известие прозвучало для нее, как гром среди ясного неба. 
В аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области подчеркнули, что аналогичных жалоб на изъятие российских паспортов фиксируется достаточно много. При этом российский омбудсмен считает, что в случае необоснованной выдачи российских паспортов по вине государственных органов допущенные ими ошибки подлежат исправлению без ущерба для обладателей этих паспортов. В связи с этим уполномоченный по правам человека в Волгоградской области окажет женщине необходимую правовую поддержку в обеспечении ее прав.

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