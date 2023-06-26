МЧС: грозы и град обрушатся на Волгоградскую область 27 и 28 июня

Резкое ухудшение погодных условий ожидается завтра и послезавтра – 27 и 28 июня – в Волгоградской области. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС. В период с 06:00 до 09:00 27 июня и до дня во вторник, а также в первой половине дня 28 июня, по данным Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Порывы ветра при непогоде могут достигать 20-25 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре необходимо держаться подальше от рекламных щитов и не парковать машины под деревьями. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов нельзя к ним приближаться.

Фото: архив ИА «Высота 102»