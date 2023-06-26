Житель Камышина заразился болезнью Лайма

Общество 26.06.2023 12:11
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26.06.2023 12:11
В Волгоградской области увеличилось количество зарегистрированных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, или болезнью Лайма. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в настоящее время в регионе выявлено уже семь таких случаев. Последний заболевший – житель Камышинского района.
Ранее сообщалось, что заболевшими были жители Волгограда и Суровикинского района.
Напомним, источниками заражения болезнью Лайма являются клещи.
С начала сезона активности клещей количество лиц, обратившихся в медицинские организации области по поводу укусов насекомых, составило 1537 человек, в том числе за последнюю неделю – 211 человек.
В муниципалитетах с началом теплого сезона власти проводили обработку территорий от клещей.
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