Общество

Волгоградцев с 26 июня пересадят с трамваев на троллейбусы

Общество 25.06.2023 20:45
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25.06.2023 20:45


В Волгограде завтра, 26 июня, временно остановят движение скоростных трамваев. Как ранее сообщало V102.RU, СТ заменят 60 троллейбусами. 

— С 26 июня на время проведения реконструкции очередного этапа линии скоростного трамвая в направлении станции «Ул. 39-я Гвардейская» будет организован спецмаршрут троллейбуса № 8к «Нижний поселок ВГТЗ — Детский центр», — напомнили в мэрии Волгограда. — Троллейбус начнет курсировать по Первой продольной по будним дням с 06.00 до 19.00 с интервалом в 10 минут в часы пик. 

Уточняется, что на маршруты № 8а «Инструментальный завод» — «Оптово-строительный рынок» и № 10а «Ул. Грамши — Жилгородок» пустят дополнительные составы. Также по-прежнему продолжат развозить волгоградцев автобусные спецрейсы «Гостиница «Старт» — Ж/д вокзал». С 26 июня их дополнят аналогичные вечерние спецрейсы. Всего в сутки, как заверяют в городской администрации, общественный транспорт будет совершать 10 рейсов. 

Напомним, что в Волгограде продолжается масштабная реконструкция линии СТ. Подрядчик завершает работы на участке между станциями «Завод Баррикады» — «Гимназия №14». С 20 мая маршруты скоростных трамваев сократили

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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