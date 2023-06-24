Бастрыкин перевел региональные СУ на усиленный режим

Общество 24.06.2023 15:53
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24.06.2023 15:53
Председатель СК России поручил подчиненным принять исчерпывающие меры для реагирования на преступления против государственной власти и военной службы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт ведомства, Александр Бастрыкин дал указание центральному аппарату ведомства и руководителям военных и региональных следственных органов в субъектах РФ организовать работу во вверенных подразделениях в усиленном режиме и выстроить оперативный обмен информацией с подразделениями Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России и Росгвардией.
Также глава СК РФ поручил принять исчерпывающие меры для предупреждения, пресечения и немедленного реагирования на преступления против государственности и общественной безопасности, разъясняя гражданам об ответственности за соучастие в таких преступлениях. Военные следственные органы СК России получили распоряжения оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные нарушения со стороны военнослужащих, подчеркивается в сообщении следственного комитета.
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