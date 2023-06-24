«Концессии водоснабжения» приступили к восстановлению коллектора, пролегающего по ул. Ангарская, 89. Сеть диаметром 100 мм была повреждена сторонней организацией при строительстве дороги и вынесении коммуникаций, пояснили V102.RU в компании.
На месте работ перекрыт первый ряд правой полосы в сторону Центрального района, ведутся земляные работы. По окончанию земляных работ будут проложены новые коммуникации – труба диаметром 100 мм 30 метров от домовладения до выпускного колодца на коллекторе, а также построен поворотный колодец.
Дорожное полотно с укладкой двух слоев асфальтобетона после проведения работ будет восстановлено. Ремонт идет без отключения ресурса.
Фото телеграм-канала "Концессии водоснабжения"