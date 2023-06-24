Происшествия

На Ангарском в Волгограде при строительстве дороги разрушили коллектор

Происшествия 24.06.2023 09:37
0
24.06.2023 09:37


«Концессии водоснабжения» приступили к восстановлению коллектора, пролегающего по ул. Ангарская, 89. Сеть диаметром 100 мм была повреждена сторонней организацией при строительстве дороги и вынесении коммуникаций, пояснили V102.RU в компании.

На месте работ перекрыт первый ряд правой полосы в сторону Центрального района, ведутся земляные работы.  По окончанию земляных работ будут проложены новые коммуникации – труба диаметром 100 мм 30 метров от домовладения до выпускного колодца на коллекторе, а также построен поворотный колодец.
Дорожное полотно с укладкой двух слоев асфальтобетона после проведения работ будет восстановлено. Ремонт идет без отключения ресурса.
Фото телеграм-канала "Концессии водоснабжения"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
24.06.2023 11:34
Происшествия 24.06.2023 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2023 11:09
Происшествия 24.06.2023 11:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2023 21:50
Происшествия 23.06.2023 21:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2023 20:22
Происшествия 23.06.2023 20:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2023 19:45
Происшествия 23.06.2023 19:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2023 19:12
Происшествия 23.06.2023 19:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2023 18:39
Происшествия 23.06.2023 18:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2023 17:35
Происшествия 23.06.2023 17:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2023 17:03
Происшествия 23.06.2023 17:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2023 14:46
Происшествия 23.06.2023 14:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2023 14:20
Происшествия 23.06.2023 14:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2023 19:26
Происшествия 22.06.2023 19:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2023 16:27
Происшествия 22.06.2023 16:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2023 15:44
Происшествия 22.06.2023 15:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2023 14:48
Происшествия 22.06.2023 14:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:34
В Волгограде школьник на электросамокате сбил 2-летнего ребенкаСмотреть фотографии
11:09
Под Волгоградом в ДТП погибла пассажирка «ЗАЗ», двое в больницеСмотреть фотографии
10:27
Владимир Путин назвал действия ЧВК «Вагнер» предательством и мятежомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:37
На Ангарском в Волгограде при строительстве дороги разрушили коллекторСмотреть фотографии
09:17
Росстат: долги по зарплате в Волгоградской области снизились до 11,8 миллионаСмотреть фотографии
08:07
РПН: техногенный пожар на «Global Chemical» не испортил воздух в ВолжскомСмотреть фотографии
07:35
ФСБ возбудила уголовное дело против главы ЧВК «Вагнер» Евгения ПригожинаСмотреть фотографии
21:50
В Волжском нашелся пропавший днем 7-летний ребенокСмотреть фотографии
21:22
Стали известны подробности о влетевшей в мост на гидроцикле пареСмотреть фотографии
20:22
В Волгоградской области детсад заплатит 292 тысячи за ранение ребенкаСмотреть фотографии
19:45
ГУ МВД сообщило подробности об исчезновении ребенка в городе ВолжскомСмотреть фотографии
19:39
Вину признал один. Волгоградцам по делу об убийстве IT-специалиста огласили обвинениеСмотреть фотографии
19:12
В Волжском во время прогулки пропал 7-летний ребенокСмотреть фотографии
18:39
В Волгоградской области бык одним ударом нокаутировал своего хозяинаСмотреть фотографии
18:22
На Мамаевом кургане 100 сотрудников МЧС приняли присягу 23 июняСмотреть фотографии
17:52
ПСБ в Волгограде поддержал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройстваСмотреть фотографии
17:35
В Волгоградской области потушили крупный ландшафтный пожар у трассы Р-22 «Каспий»Смотреть фотографии
17:05
Андрей Бочаров впервые сел за руль карта и не совершил ни одной ошибки: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Числится в федеральном розыске. Под Волгоградом ищут раненного в живот педофила из КалугиСмотреть фотографии
16:10
Тамбовчан, заключивших в Волгограде контрактов на полмиллиарда, подозревают в махинациях на 37 млнСмотреть фотографии
15:23
Под Волгоградом мужчина зарезал соседа, пришедшего к нему с мечомСмотреть фотографии
14:46
Катал девушку. В Волгограде в опору «танцующего» моста влетел подросток на гидроциклеСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде мужчине обожгло голову от закипевшего радиатораСмотреть фотографии
14:16
Губернатор Бочаров отменил режим повышенной готовности в регионе из-за COVID-19Смотреть фотографии
13:59
На фесте #ТриЧетыре Бочарову презентовали концепцию аллеи «Олимпийской славы»Смотреть фотографии
13:44
Темпы роста параллельного импорта автомобилей продолжают замедлятьсяСмотреть фотографии
13:33
Задел плечом. Устроивших массовую драку в речпорту Волгограда нашла полицияСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде бойцам ОМОН «Сталинград» вручили госнаграды за СВОСмотреть фотографии
11:51
Тело исчезнувшей в канун Нового года волгоградки нашли рыбакиСмотреть фотографии
11:41
В институте архитектуры и строительства началась приемная кампания 2023 годаСмотреть фотографии
 