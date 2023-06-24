РПН: техногенный пожар на «Global Chemical» не испортил воздух в Волжском

В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отчитались о результатах исследования проб воздуха в Волжском после ликвидации техногенного пожара. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство.
- Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания", - заявили в РПН.
Также здесь заверили, что жалоб от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступали.
Исследования проводились лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в ближайшей к пожару жилой зоне.
Напомним,
22 июня в Волжском на территории ООО «Global Chemical» загорелась пластиковая тара. Локализовали пожар через полтора часа. Пострадавших в результате происшествия нет.