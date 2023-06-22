В Волгограде с 26 июня скоростной трамвай заменят 60 троллейбусов

Таким образом, в период реконструкции линии скоростного трамвая альтернативу ему составят порядка 60 единиц электротранспорта, осуществляющих перевозки по Первой продольной магистрали, заверили в мэрии. Также, добавили в администрации города, продолжают работать организованные на время реконструкции СТ утренние автобусные спецрейсы «Гостиница «Старт» – Ж/д вокзал» С 26 июня их дополнят аналогичные вечерние спецрейсы – всего 10 рейсов в день.
Общество 22.06.2023 21:19
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22.06.2023 21:19
Таким образом, в период реконструкции линии скоростного трамвая альтернативу ему составят порядка 60 единиц электротранспорта, осуществляющих перевозки по Первой продольной магистрали, заверили в мэрии. Также, добавили в администрации города, продолжают работать организованные на время реконструкции СТ утренние автобусные спецрейсы «Гостиница «Старт» – Ж/д вокзал» С 26 июня их дополнят аналогичные вечерние спецрейсы – всего 10 рейсов в день.
С 26 июня на время реконструкции скоростного трамвая МУП «Метроэлектротранс» организует специальный маршрут троллейбуса №8к «Нижний поселок ВГТЗ – Детский центр». Как сообщили V102.RRU в администрации Волгограда, он будет следовать по Первой продольной магистрали.Троллейбусы по специальному маршруту будут курсировать по будним дням с 6.00 до 19.00 с 10-минутным интервалом в часы пик. Кроме того, ежедневно в усиленном режиме продолжают работать маршруты №8а «Инструментальный завод» - «Оптово-строительный рынок» и №10а «Ул. Грамши - Жилгородок».
Таким образом, в период реконструкции линии скоростного трамвая альтернативу ему составят порядка 60 единиц электротранспорта, осуществляющих перевозки по Первой продольной магистрали, заверили в мэрии. Также, добавили в администрации города, продолжают работать организованные на время реконструкции СТ утренние автобусные спецрейсы «Гостиница «Старт» – Ж/д вокзал» С 26 июня их дополнят аналогичные вечерние спецрейсы – всего 10 рейсов в день.
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