ДТП с автобусом в Волгограде сковало пробкой Астраханский мост

На пересечении улицы Краснознаменской и проспекта имени В. И. Ленина в Волгограде образовалась километровая пробка. Как рассказали V102.RU очевидцы, движение на Астраханском мосту встало из-за ДТП автобуса и легковушки.

— Прямо на перекрестке столкнулись. Краснознаменская стоит, мост стоит. А это еще даже не пятница! — сообщают читатели информагентства.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки на дорогах Волгограда оцениваются в семь баллов. Затруднено движение по Астраханскому мосту, как в центр города, так и в обратном направлении. Автомобильный затор до улицы Профсоюзной растянулся на километр.

Скриншот: «Яндекс. Карты»