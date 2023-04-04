Антимонопольщики в суде отстояли законность выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Волгоградской области предписания в связи с резким ростом стоимости услуг учреждения. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, в прошлом году с жалобами на значительное удорожание услуг учреждения по лабораторному исследованию качества воды обратились организации, оказывающие услуги водоснабжения населению Волжского и Ленинска.

При рассмотрении жалоб в действиях ФБУЗ были выявлены признаки установления монопольно высокой цены на лабораторное исследование воды, в связи с чем было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В федеральном учреждении пытались объяснить рост расценок увеличением хронометража рабочего времени. Однако в УФАС выяснили, что он не соответствует фактическим трудозатратам центра гигиены и эпидемиологии.

Учреждение признали нарушившим закон о конкуренции и предписали привести цены в соответствие.

Однако в ФБУЗ не согласилось с предписанием УФАС и обжаловали его в суде. Но арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность решения антимонопольного органа.