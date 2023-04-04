Общество

В Волгограде федеральный центр гигиены уличили в завышенных ценах на анализы воды

Общество 04.04.2023 11:18
0
04.04.2023 11:18


Антимонопольщики в суде отстояли  законность выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Волгоградской области предписания в связи с резким ростом стоимости услуг учреждения. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, в прошлом году с жалобами на значительное удорожание услуг учреждения по лабораторному исследованию качества воды обратились организации, оказывающие услуги водоснабжения населению Волжского и Ленинска. 

При рассмотрении жалоб в действиях ФБУЗ были выявлены признаки установления  монопольно высокой цены на лабораторное исследование воды, в связи с чем было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. 

В федеральном учреждении пытались объяснить рост расценок увеличением хронометража рабочего времени. Однако в УФАС выяснили, что он не соответствует фактическим трудозатратам центра гигиены и эпидемиологии. 

Учреждение признали нарушившим закон о конкуренции и предписали привести цены в соответствие. 

Однако в ФБУЗ  не согласилось с предписанием УФАС и обжаловали его  в суде.  Но арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность решения антимонопольного органа.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.04.2023 17:33
Общество 04.04.2023 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 15:50
Общество 04.04.2023 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 14:31
Общество 04.04.2023 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 13:38
Общество 04.04.2023 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 13:26
Общество 04.04.2023 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 12:27
Общество 04.04.2023 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 12:26
Общество 04.04.2023 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 10:44
Общество 04.04.2023 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.04.2023 09:50
Общество 04.04.2023 09:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.04.2023 09:42
Общество 04.04.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 09:36
Общество 04.04.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 07:59
Общество 04.04.2023 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 20:30
Общество 03.04.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 19:53
Общество 03.04.2023 19:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 19:28
Общество 03.04.2023 19:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:43
В Волгоградской области нашли мертвым сельского главу Сергея ЛитвиненкоСмотреть фотографии
17:33
Депутаты Волгоградской области озадачат губернатора шестью вопросамиСмотреть фотографии
16:53
Грозился взорвать и зарубить: житель Волгограда больше года держал в страхе пожилых родителейСмотреть фотографии
16:03
В Волгограде загорелась ветхая 4-этажка. ИА «Высота 102» публикует фото спасения из огня ребенкаСмотреть фотографии
16:00
Инфекционное отделение Котовской ЦРБ закрыли после фотографии с мышьюСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде с 5 апреля ограничат въезд транспорта на городские кладбищаСмотреть фотографии
15:20
В России готовы упростить процедуру признания участников СВО пропавшими без вестиСмотреть фотографии
14:31
В Волжском в пасхальную ночь для прихожан запустят автобусыСмотреть фотографии
13:38
«Прямо под окнами чиновников»: жители нового квартала в Волгограде пожаловались на разруху в сквереСмотреть фотографии
13:26
Количество простуженных волгоградцев уменьшилось на 10% за неделюСмотреть фотографии
13:16
Волгоградка через 23 года опознала в 44-летнем мужчине насильникаСмотреть фотографии
13:04
Решившего вступить в ВСУ волгоградца осудили на 6,5 лет в РостовеСмотреть фотографии
12:27
Волгоградская облдума закупает наручные часы и ежедневники за 1,2 млн рублейСмотреть фотографии
12:26
Андрей Бочаров: индекс сельхозпроизводства в регионе достиг рекордных 116,6%Смотреть фотографии
12:22
В Волгограде легковушка после ДТП с трамваем застряла на путях: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
Осквернителя Вечного огня в Волгограде хотят обвинить по статье о реабилитации нацизмаСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде на взятках в период пандемии попался подчиненный Ольги ЗубаревойСмотреть фотографии
11:20
«Ростелеком» охватил оптической сетью более 500 частных домов Суровикино Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде федеральный центр гигиены уличили в завышенных ценах на анализы водыСмотреть фотографии
11:18
Убивший брата-близнеца волгоградец попросил суд смягчить ему наказаниеСмотреть фотографии
10:59
СК возбудил дело после крушения самолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:44
Сады Придонья предложили объединить традиции и новаторство на Постной кухнеСмотреть фотографии
10:43
Труп мужчины подняли из реки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде сняли на видео ночного вора колпаков с автоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:50
«Волгоградэнергосбыт»: лицевой счет удобнее переоформить онлайнСмотреть фотографии
09:42
«Лезут на встречку в два ряда»: волгоградцы просят светофор, чтобы избавить от пробок АнгарскийСмотреть фотографии
09:36
Волгоградских призывников ждут в научных ротахСмотреть фотографии
08:52
В Волгограде задержали приезжего мужчину, прикурившего от Вечного огняСмотреть фотографии
08:33
Волгоградцы для счастья хотят получать 165 тысяч в месяцСмотреть фотографии
07:59
Тридцать волгоградцев обратились за медпомощью из-за укусов клещейСмотреть фотографии
 