На севере Волгограда вагон СТ при развороте сошел с рельсов

В Волгограде скоростной трамвай сошел с рельсов в Краснооктябрьском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел вечером 19 июня.

– Во время разворота на станции «Стадион Монолит» вагон №5883 сошел с рельсов, – сообщили читатели информагентства. – В результате на путях образовалась «пробка».





Нештатная ситуация на линии скоростного трамвая была оперативно устранена. В настоящее время трамваи курсируют в прежнем режиме.





В администрации Волгограда инцидент на линии СТ подтвердили, пояснив, что пассажиров в момент схода вагона с рельсов в салоне не было.

– В 20.00 движение восстановлено, – уточнили в мэрии.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»