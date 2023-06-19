



Комитет образования и науки Волгоградской области нашел нарушения в порядке индексации зарплат учителям Камышинского района. Комитет образования и науки Волгоградской области нашел нарушения в порядке индексации зарплат учителям Камышинского района.

– Факты, указанные в жалобе, в рамках выездной проверки подтверждены документально. Администрации Камышинского района указано на необходимость устранения выявленных нарушения в кратчайшие сроки, в том числе – произвести перерасчет за часы «Разговоры о важном». – Факты, указанные в жалобе, в рамках выездной проверки подтверждены документально. Администрации Камышинского района указано на необходимость устранения выявленных нарушения в кратчайшие сроки, в том числе – произвести перерасчет за часы «Разговоры о важном».

Напомним, Напомним, ранее V102.RU сообщало о том , что руководство администрации Камышинского района проиндексировало зарплату учителям сельских школ только с 1 апреля этого года. Тогда как, например, педагоги, работающие в школах Камышина, индексированную зарплату начали получать с 1 января 2023 года.

При этом выяснилось, что в районных школах учителям не оплачивали «Уроки о важном», которые проводились в образовательных учреждениях с 1 сентября прошлого года. После многочисленных жалоб в различные инстанции учителям заплатили за эти уроки, однако лишь с 1 января 2023 года. При этом выяснилось, что в районных школах учителям не оплачивали «Уроки о важном», которые проводились в образовательных учреждениях с 1 сентября прошлого года. После многочисленных жалоб в различные инстанции учителям заплатили за эти уроки, однако лишь с 1 января 2023 года.

Однако, как оказалось, это касалось лишь учителей школ Камышинского района. Как рассказали V102.RU педагоги, работающие в образовательных учреждениях города Камышин, им не заплатили ни копейки за проведение таких уроков в уже закончившемся учебном году. Однако, как оказалось, это касалось лишь учителей школ Камышинского района. Как рассказали V102.RU педагоги, работающие в образовательных учреждениях города Камышин, им не заплатили ни копейки за проведение таких уроков в уже закончившемся учебном году.

– Получается, что власти нас разделили. Мы делаем одинаковую работу, учим детей, но оказалось, что для чиновников городские и сельские учителя – это разные категории. Кому-то выплатили индексацию, кому-то нет. Кому-то заплатили за уроки патриотизма, а кому-то – нет, – констатируют педагоги. – Получается, что власти нас разделили. Мы делаем одинаковую работу, учим детей, но оказалось, что для чиновников городские и сельские учителя – это разные категории. Кому-то выплатили индексацию, кому-то нет. Кому-то заплатили за уроки патриотизма, а кому-то – нет, – констатируют педагоги.

Теперь добиваться справедливости намерены уже учителя Камышина. Они собираются обратиться в прокуратуру с просьбой проверить правомерность такого дифференцированного подхода к оплате труда педагогов со стороны городских властей. Теперь добиваться справедливости намерены уже учителя Камышина. Они собираются обратиться в прокуратуру с просьбой проверить правомерность такого дифференцированного подхода к оплате труда педагогов со стороны городских властей.



