«Накрыло артой»: в хуторе Волгоградской области похоронили двоих погибших на СВО друзей

В хуторе Куликовский Новониколаевского района простились с двумя погибшими на СВО мужчинами. Как рассказали V102.RU в администрации Куликовского сельского поселения, родные и земляки проводили в последний путь 45-летнего Романа Попова и 36-летнего Вячеслава Резвякова.

Роман Попов и Вячеслав Резвяков не только дружили, но и были почти родственниками – кумовьями. Роман крестил сына Вячеслава, а Вячеслав – дочку товарища. Роман ушел на СВО добровольцем.

– У него были проблемы со здоровьем, что-то с сосудами, он даже в госпитале лежал, его хотели признать негодным к службе. К тому же по возрасту он не очень подходил – ему было тогда 44 года. Но он настоял, чтобы его отправили на СВО, – рассказали местные жители. – А, когда объявили частичную мобилизацию, повестку получил и Вячеслав. Он тогда работал в Москве, но не стал прятаться, вернулся домой и пошел в военкомат, – рассказали местные жители.

Роман и Вячеслав воевали вместе и вместе погибли.

– Это произошло 10 июня, когда началось контрнаступление украинских войск, их накрыло артой в блиндаже, – делятся земляки.

Романа и Вячеслава похоронили с воинскими почестями на сельском кладбище. У Романа Попова остались жена и 20-летняя дочь. Сыну Вячеслава – всего 13 лет.

– Мы потрясены случившемся, – говорят жители хутора Куликовский. – Это огромное горе для всех нас. Мы гордимся погибшими героями…

Фото V102.RU