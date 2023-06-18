В Волгограде беременную спасли от редкого аутоиммунного осложнения

Врачи областной клинической больницы № 1 в Волгограде спасли беременную от редкого и тяжелого аутоиммунного осложнения. Как сообщает V102.RU, женщину госпитализировали в реанимацию на сроке в 20 недель.

— Яхита Сулейманова, ждущая появления ребенка, столкнулась с очень тяжелым и редким осложнением «аутоиммунной гемолитической анемией», — рассказали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Первыми признаками заболевания стали головокружения, слабость, одышка и сильные отеки. Будущая мама забеспокоилась за состояние своего еще не рожденного малыша.

Гинекологи и гематологи медучреждения провели несколько телемедицинских консультаций со специалистами из НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и НМИЦ гематологии Минздрава РФ.

— Для лечения тяжелого заболевания и сохранения беременности в течение 12 недель врачи проводили интенсивную медикаментозную терапию и более 20 трансфузий компонентов крови, — добавили в облздраве.

В итоге состояние женщины удалось стабилизировать. На сроке в 32-33 недели в областном перинатальном центре № 2 Яхита путем кесарева сечения родила здоровую девочку. Мама с малышом идут на поправку, благодаря слаженным действиям медиков.

— Благодаря доброму отношению к больным, на ноги становится еще легче, — отметила Яхита Сулейманова.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области