Движение на Первой продольной в Волгограде парализовало ДТП возле Мамаева кургана





В Центральном районе Волгограда вечером 16 июня движение на Первой продольной парализовали два дорожно-транспортных происшествия возле Мамаева кургана и в районе ул. Землянского. Как сообщает ИА «Высота 102», наиболее сложная обстановка наблюдается на проспекте Ленина в границах от ул. Бакинской до ул. Маршала Крылова.

Согласно сервису «Яндекс Карты» протяженность пробки в сторону Краснооктябрьского района Волгограда составляет более двух с половиной километров. В обратном направлении – в сторону центра – также наблюдаются затруднения в движении в границах от ул. Землянского до ул. 7-й Гвардейской.









– Причиной транспортного затора в северном направлении стало дорожно-транспортное происшествие в районе Мамаева кургана, – сообщают корреспонденты «Высоты 102». – По всей видимости, авария без пострадавших, но именно из-за нее и образовалась пробка.





«Яндекс Карты» показывают еще три ДТП в районе Мамаева кургана, но уже на Второй продольной и примыкающей к ней ул. Качинцев. Движение транспорта в связи с этим затруднено и там.

Фото, видео: ИА «Высота 102»

Скриншот: «Яндекс Карты»