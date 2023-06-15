В Волгограде начали ремонт стены Дома Павлова после обрушения

В Центральном районе Волгограда приступили к работам по восстановлению памятного знака на Доме Павлова, поврежденного в результате весеннего происшествия. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, в настоящее время у подножия памятника рабочие снимают старое, поврежденное временем покрытие из плитки.





Комплекс реставрационных работ выполняют сотрудники ООО «Экспертно-строительная организация», имеющая лицензию на работу на объектах культурного наследия. Контракт был заключен с МБУ «Волгоградзеленхоз».





В ходе восстановления специалисты приведут в порядок скульптурное изображение разрушенной в ходе боев стены здания, его высота – свыше 13 метров. Они укрепят кирпичную кладку, полностью удалят старое штукатурное покрытие и нанесут новый слой, на котором с точностью до мельчайших деталей воссоздадут надпись «Отст(р)оим тебя родной Сталинград! 1942» и подписи участников Черкасовского движения. Восстановят рабочие и покрытие у основания памятника. Особое внимание реставраторы уделят защите конструкций от влаги и других неблагоприятных воздействий – в ходе реконструкции будут использоваться специальные материалы.





Напомним, 5 апреля на легендарном здании обрушился фрагмент памятного знака, посвященного обороне и восстановлению Сталинграда. На тротуар рухнула часть надписи «Отст(р)оим тебя, родной Сталинград». Тогда городские власти заявили, что стена будет восстановлена в 2023 году. Проект на данные работы был подготовлен еще в 2022-м.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»