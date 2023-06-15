Главное управление МЧС России по Волгоградской области днем 15 июня выступило с предупреждением о возможном ухудшении погодных условий – в Волгограде и области прогнозируют грозы, град и усиление ветра до 25 метров в секунду.

По информации чрезвычайного ведомства, комплекс неблагоприятных погодных условий ожидается уже с 15.30 15 июня. Не исключено, что в отдельных районах Волгоградской области непогода сохранится на протяжении ближайших двух дней – 16 и 17 июня.

– При непогоде возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта и высотной строительной техники, увеличение случаев травмирования населения, – предупреждают спасатели. – В целях безопасности закройте окна в помещениях и поставьте автомобили в гаражи.

Во время неблагоприятных погодных условий сотрудники МЧС не советуют выходить на водоемы маломерным судам.

При возникновении внештатных ситуаций звонить необходимо по номера 112 или 101.