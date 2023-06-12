Как доехать и что посмотреть: в Волгограде отмечают День России концертами и флэшмобом

Общество 12.06.2023 09:34
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12.06.2023 09:34
Сегодня, 12 июня, в Волгограде проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню России, передает V102.RU.
Этот государственный праздник был учрежден 33 года назад – подписанием 12 июня 1990 года декларации о государственном суверенитете России. В России 12 июня является выходным днем.
Основные торжества пройдут в Центральном районе Волгограда. Синоптики не прогнозируют существенных осадков в этот праздничный день. Днем обещают +26...+28 °С.
Спецрежим движения транспорта и пешеходные зоны
В связи с общественными мероприятиями в День России в Волгограде изменен режим работы общественного транспорта, а для безопасности отдыхающих перекроют часть улиц и дорог.
Интервал движение скоростного трамвая 12 июня составил 7 минут. Последние рейсы запланированы в 22.30 в направлении «Ельшанки» и в 23.05 в направлении «Стадиона «Монолит».
Интервал движения трамваев, курсирующих по маршрутам №№ 2, 4 и 10, вечером сократится до 15 минут. С идентичным интервалом после 21.00 будут развозить пассажиров троллейбусы №№8а, 9 и 15а.
Пешеходные зоны с 07.00 до 21.00 вводятся на Нулевой продольной в границах улиц Калинина и Комсомольской, а также на ул. Чуйкова в границах Краснознаменской и Комсомольской.
Что посмотреть
Городские власти подготовили для волгоградцев и гостей города-героя разнообразную праздничную программу. С ней можно ознакомиться здесь.
Напомним, что местные власти приготовили для отмечающих День России более 40 мероприятий. Основные торжества пройдут в ЦПКиО. Начнутся они в 11.00 с патриотического флэшмоба. Студенты, активисты партий и общественных организаций, волонтеры и представители различных народов многонационального Волгоградского региона пронесут 100-метровое полотнище российского флага по нижней аллее парка до сцены.
Затем эстафету подхватят творческие коллективы. Завершится все праздничным фейерверком в ЦПКиО в 22.00.
На Центральной набережной города волгоградцы, напомним, сегодня увидят блогеров, певицу Нюшу и ожившие скульптуры.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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